Phil Foden, Manchester City'ye 90+1'de galibiyeti getirdi

29.11.2025 20:53:00
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Leeds United'ı 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Manchester City, 1. dkaikada Phil Foden ve 25. dakikada Josko Gvardiol ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Leeds United, 49. dakikada Dominic Calvert-Lewin ile 2-1'i buldu. Konuk Leeds United'da Lukas Nmecha, 68. dakikada kullandığı penaltıyı atamadı ve dönen topta ağları havalandırdı. Skor 2-2'ye geldi.

Manchester City'de ilk golü atan Foden, 90+1'de yeniden sahneye çıktı ve attığı golle takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Manchester City, 25 puana yükseldi. Leeds United, 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Fulham deplasmanına gidecek. Leeds United, sahasında Chelsea'yi konuk edecek.

