Erling Haaland için flaş kampanya: 'Ligden ihraç edilsin'

07 Ekim 2022 Cuma, 16:09

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'e transfer olduğundan bu yana 8 maçta 3 kez hat-trick yapan ve 14 gol 3 asiste ulaşan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da 5 gol attı.

"O BİR ROBOT"

İngiliz futbolseverler ise 'Erling Haaland bir robot olduğu için Premier Lig'den ihraç edilmeli' şeklinde bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden yapıldı.

İmza kampanyasında 'O bir robot. İnsan değil. Belki bir cyborg, bir makine' ifadeleri kullanıldı. İmza kampanyasına kısa süre içerisinde 2 milyon farklı kişi katıldı. İmza kampanyasına Haaland'ın Manchester City'den takım arkadaşı Aymeric Laporte de katıldı.