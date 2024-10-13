Erling Haaland için transfer iddiası: Avrupa'dan 2 dev kulüp takipte!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen 24 yaşındaki Norveçli golcü Erling Haaland'ın takımdan ayrılma ihtimali olduğu ileri sürüldü.
Manchester City forması giyen Erling Haaland için ayrılık iddiası gündeme geldi.
El Nacional'de yer alan habere göre, Norveçli golcünün gelecek yaz için şimdiden bir sonraki adımını düşünüyor.
REAL MADRİD VE BARCELONA TAKİPTE
Haberde, Haaland için şu ana kadar Paris Saint-Germain'in somut ilgi gösterdiği kaydedildi. Yıldız golcüye yakın kaynaklara dayandırılan bilgide ise Haaland'ın Fransız temsilcisine transfer olmayı düşünmediği ifade edildi.
Yıldız futbolcunun geleceğini La Liga'da gördüğü kaydedildi. İspanyol futbolunun iki devi Real Madrid ve Barcelona'nın Haaland'ın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. İki ekibin de Haaland transferi için şartları araştırmaya başladığı vurgulandı.
Real Madrid'in hayalinin Haaland'ı Kylian Mbappe ile bir araya getirmek olduğu, Barcelona'nın ise yaşanan mali zorluklara rağmen Haaland'ı istediği ve sportif direktör Deco'nun Haaland transferi için çalışma yürüttüğü öne sürüldü.
108 MAÇTA 101 GOL
Güncel piyasa değeri 200 milyon Euro olarak gösterilen Haaland'ın Manchester City ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Manchester City forması altında 108 maçta sahaya çıkan Erling Haaland, 101 kez ağları havalandırdı.
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