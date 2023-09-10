Erling Haaland'dan Mbappe kıyaslamalarına cevap

Yayınlanma: 10.09.2023 - 10:06

Güncelleme: 10.09.2023 - 10:15

Manchester City ile muhteşem bir sezonu geride bırakan Erling Haaland açıklamalarda bulundu.

L'Equipe konuşan Norveçli yıldız, İngiltere'ye transferi öncesinde birçok kişinin Pep Guardiola'nın sistemine uymadığını ve başarısız olacağını söylediklerini belirtiken rekorlarla dolu sezonu şu sözlerle anlattı:

"Manchester City'e ilk geldiğimde Guardiola'nın klasik bir 9 numara ile oynamayı sevmediği için başarısız olacağım söylendi. İnsanlara yanıldıkları göstermek güzel. Medyayı çok takip etmiyorum ama Manchester City'nin benimle birlikte de fantastik oyununa devam edebileceğini gösterdik."

"HERKES BİZİ YENMEK İSTİYORDU"

Aynı zamanda Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Kupası'nı kazanırken bir daha tekrar edilmesi zor bir şeyi başardıklarını belirten Haaland, "Geçtiğimiz sezonki başarımızı geçmek çok zor. Tarihi zaferlere imza attık ama hala bizden daha iyisi bekleniyor, herkes bize karşı savaşmak istiyor. Geçtiğimiz sezon son şampiyon olduğumuz için herkes bizi yenmek istiyordu. Bu sene daha da fazla istiyorlar çünkü artık sadece Premier Lig şampiyonu değiliz, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz" dedi.

"DİĞER OYUNCULAR HAKKINDA DÜŞÜNMEM"

Yeni jenerasyon ile birlikte Kylian Mbappe ile sıkça karşılaştırılma konusuna da değinen Haaland, "Herkes, Messi - Ronaldo rekabetinden sonra Haaland - Mbappe çağının başlayacağını düşünüyor. Dikkatli konuşmakta fayda var. Messi ve Ronaldo'nun yaptığı şeylere bir daha bakın. Hala da çılgın şeyleri yapmaya devam ediyorlar. Mbappe konusuna gelirsek; hiçbir zaman diğer oyuncular hakkında düşünmem. Sadece kendime odaklanıyorum" ifadelerini kullandı.