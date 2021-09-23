Erman Kunter, federasyon başkanlığı hakkında açıklamalar yaptı
İki gün önce Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Erman Kunter, sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Erman Kunter, sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.
Erman Kunter, olağan seçimli genel kurulun basketbol camiası ve Türk sporuna yakışır şekilde geçmesini diledi. Açıklamalarına çıktıkları yolda hedefler ortaya koyan ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzerine plan, program ve proje üreten bir yönetim vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Kunter, değişim mesajı verdi.
Liyakat ve emeğe saygının olmazsa olmazları olduğunu belirten Kunter; açık, şeffaf, dürüst ve katılımcı bir yönetimi hedeflediklerini ve Türk basketbolunun marka değerini hak ettiği yere çıkaracaklarını söyledi.
Erman Kunter’den önce mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ve eski TBF başkanlarından Harun Erdenay da adaylıklarını açıklamıştı.
3-Değişim için geliyoruz. Liyakat ve emeğe saygı olmazsa olmazımızdır. Açık, şeffaf, dürüst ve katılımcı bir yönetimi hedefliyoruz. Türk basketbolunun marka değerini hak ettiği yere çıkaracağız.— Erman Kunter (@ErmanKunter) September 22, 2021
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