Erman Kunter'den basketbol camiasına tepki: 'Seçimde büyük hata'

Yayınlanma: 12.10.2024 - 11:54

Güncelleme: 12.10.2024 - 11:54

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı için yapılan seçimi Hidayet Türkoğlu ve ekibi üst üste 3. kez kazandı.

Ancak son yıllarda özellikle Milli Takımlar seviyesinde kan kaybeden, ekonomik açıdan sıkıntılı dönemler geçiren, Merkez Hakem Kurulu’ndan şikâyetlerin tavan yaptığı basketbolumuzda, kulüplerin ve delegelerin oy haklarını bir kez daha aynı yönetimden yana kullanmaları dikkat çekti.

Sıkıntılarla boğuşan kulüplerin; son 10 yılda 10 kattan fazla azalan İddaa gelirlerini, her yıl artan katılım paylarını, Olimpiyat yüzü göremeyen bir basketbol yapılanmasını, profesyonelleşemeyen hakemleri görmesine rağmen değişim adına adım atmaması şaşkınlık yarattı. Tüm bu yaşananları, Türk basketbolunun duayen ismi, gazetemiz yazarı ve son seçimde Hidayet Türkoğlu’na rakip olan Efe Aydan’ın ekibinde yer alan Erman Kunter’e sorduk.

"ALAN MEMNUN SATAN MEMNUN"

Basketbolda bu kadar sorun varken ve çözüm yokken, yine aynı ekibin federasyon başkanı seçilmesi nasıl açıklanabilir?

"Federasyon seçimleri yapıldı ve delegeler mevcut yönetimden memnun olduklarını oyları ile belli ettiler! Milli Takım’ın aldığı başarılı sonuçların (!) etkisiyle, altyapıya önem verdiğini sürekli dile getiren kulüplerin oyları, ekonomik sorunlarını kısa sürede (!) çözmüş kulüplerle, ana muhalefet partisi CHP’nin Spor Bakanlığı ile yakın iş birliği yapması sonucunda seçim farklı bir şekilde bitti. 7 yıldır büyük projelere imza atan (!) federasyonun 4 yıl daha devam etmesi uygun görüldü. MHK’den memnuniyet tavan yapmış anladığım kadarıyla! Alan memnun satan memnun, bize söz söylemek düşmez!"

"KONGREYE BİLE KATILAMIYORDUK"

Seçim öncesi CHP’nin tutumuyla ilgili bir eleştiriniz olmuştu. Kongre sürecine baktığınızda, seçim sonrası haklı çıktığınızı düşünüyor musunuz?

"Yiğidin hakkını yemeyelim. Beşiktaş Başkanı sayın Hasan Arat dik duruş göstermeseydi ve 6 delegesiyle bize imza vermeseydi seçime bile katılamıyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise çoğu kişi gibi beni de şaşırtmadı! Delegeleri ne bize imza verdi ne de seçimde oy (Birkaç istisna hariç). Yönetime bir asil ve bir yedek üye verdiklerini gördük.

Müthiş bir başarı hikâyesi! Bütün federasyon seçimleri bitsin benim ilgi alanımın odağı bu strateji olacak."

"DEMOKRASİDEN NASİBİNİ ALMAMIŞ"

Adaylık sürecinde ekibinize imza verilmesinde dahi sıkıntılar yaşadınız. Bu normal mi yoksa bir korkunun yansıması mı?

"Herkesin bildiği gibi bu seçim sürecinde Efe Aydan’ın ekibinin bir parçasıydım. Enerjimizin büyük bir kısmını bence demokrasiden nasibini almamış bir yönetmelikle mücadele ederek geçirdik. Delegeden adaylık için yüzde 10 oranında (18) imza toplanması garabetiyle uğraştık. Hâlbuki 2016’da Danıştay bu maddeyi iptal etmişti. 2024 Temmuz’unda çıkarılan yönetmeliğe ufak değişiklikle sıkıştırılmış."

"KENDİ ETTİ KENDİ BULDU BU OLMALI"

Dönüp baktığınızda delegeler neden Efe Aydan’ı tercih etmedi?

"Efe Aydan büyük hata yaptı! Tutamayacağı sözleri vermedi. “MHK’yi tamamen değiştireceğim” dedi. “Yasa dışı bahisle mücadele edeceğim” dedi. “Oyuncu menajerlerini zapturapt altına alacağım” dedi. “Altyapı kulüplerini koruyacağım, Milli Takım’ın başarısı çok önemli” dedi. İşte kendi etti kendi buldu bu olsa gerek!"