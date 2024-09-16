Erman Kunter’den Fenerbahçe Basketbol Müzesi’ne anlamlı hediye

Yayınlanma: 16.09.2024 - 18:38

Güncelleme: 16.09.2024 - 18:38

Fenerbahçe formasıyla 1988 yılında 175-101 sonuçlanan Hilalspor maçında 153 sayı atarak rekor kıran eski basketbolcu Erman Kunter, bu tarihi maç için kendisine hediye edilen formayı imzalayarak Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne bağışladı.

Formanın hikayesini anlatan Kunter, “Bu forma bana çok özel bir günü hatırlatıyor. İzmir’de Hilalspor’a karşı oynadığımız maçta 153 sayı attım. Belki de A takımlar seviyesinde bir maçta en fazla atılmış sayı. O forma maalesef bulunamıyor. Fenerbahçe sevdalısı bir arkadaşımız bu formayı benim için yaptırmış ve Fransa’da bana getirdi. Ben de Fenerbahçe Basketbol Müzesi’ne bir katkım olsun diye bunu Başkana takdim ediyorum. Başkan da kabul etti. Bu formayı kabul etmesi bana çok gurur verdi. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

"BASKETBOL MÜZEMİZ ZENGİNLEŞİYOR"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Biz size teşekkür ediyoruz. Müzemizin önemli bir parçası olacak. Niye basketbol rekor sayısının niye futbol formasında olduğunun hikayesini de yazacağız. Basketbol Müzemiz her geçen gün zenginleşiyor. Özellikle son dönemdeki başarılar ve müze zenginleştikçe eski basketbolcular kendi ellerindeki ürünleri ve formaları veriyorlar. Size de kulübümüz adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erman Kunter, 1987-1989 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.