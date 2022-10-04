Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır'ın yeni görevini ve aylık kazancını açıkladı

04 Ekim 2022 Salı, 10:40

Türkiye'de uzun yıllar görev yapan, Dünya Kupası ve Avrupa kupalarında da yer alan Cüneyt Çakır'ın görevi bıraktıktan sonraki mesleği merak ediliyordu.

Kariyerinin son yıllarında sert eleştiriler alan eski hakem, görevi bırakarak TFF içerisindeki yeni görevlerini beklemeye başlamıştı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cüneyt Çakır'ın yurt dışından teklifler almasına rağmen Türk hakemliğine hizmet etmek istediğini açıklamıştı.

ERMAN TOROĞLU AÇIKLADI!

İktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'un canlı yayınında konuşan spor yorumcusu Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır'ın yeni maaşını ve aylık kazancını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Cüneyt Çakır ile hakem eğitmenliği için aylık 100.000 TL karşılığında yeni sözleşme yapıldı. Her hafta maça gidecek. Onun için de 10.000 TL verilecek. Versinler. Peki bunu niye açıklamıyorsunuz? Niye gizli kapaklı yapıyorsunuz?"