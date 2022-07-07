Erman Toroğlu: Mesut Özil, İsmail Kartal'a Almanca küfür etti

07 Temmuz 2022 Perşembe, 14:19

Konyaspor ile 20 Mart’ta İstanbul’da oynanan maçın ardından Ozan Tufan’la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil, geçen süre zarfında takımdan ayrı çalışmıştı.

Bu süre zarfında menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun iki yıllık sözleşmesi olduğunu, başka bir takıma gitmeyeceğini ve Fenerbahçe’de kalacağını belirtmişti. Dünyaca ünlü futbolcu da sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunun vurgusuna yaparak kontratının devam ettiğine dikkat çekmişti.

"MESUT, İSMAİL KARTAL'A ALMANCA KÜFÜR ETTİ"

Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Mesut Özil'in kadro dışı kalmasına sebep olan olay ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Toroğlu'nun değerlendirmesi şu şekilde:

"Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi başlıyor, sonra da futbolcu ve teknik adam kıyımı… Ne zamana kadar; İsmail Kartal'a kadar. Kartal, Fenerbahçe çocuğu… Hiç kimsenin Fenerbahçe'ye zarar vermesini istemeyen bir isim. Sahada çok maçını yönettim. Dikdörtgenin içinde pırıl pırıl biriydi. Çirkinlik ve çirkeflik yapmazdı. İnsanları saha içinde daha iyi anlıyorsunuz. Sizi hakem olarak satıyor mu, arkandan hareket yapıp, seyirciye hedef mi gösteriyor, yoksa kafasını eğip futbol mu oynuyor? İsmail Kartal kafasını eğenlerdendi. Fenerbahçe, Konya ile oynuyor, 1-0 mağlup… Soyunma odasına gidiyorlar, Mesut Özil dahil iki futbolcuyu oyundan alıyor İsmail… Bunun üzerine Mesut elindeki ayakkabıyı yere fırlatıp Almanca küfür ediyor. Bu hareketi İsmail'e doğru yapınca Ozan da Mesut'tan yana tavır alıyor. İkinci yarı Fenerbahçe sahada futbol kavgası verip, çatır çatır oynayarak maçı kazanıyor. Bu; Mesut Özil'in terbiye noksanlığına Ozan'ın dahil olması, diğer futbolcuların ise olaya tepki gösterip teknik direktörün yanında olmaları... Bitmiyor… İsmail Hoca, Başkan Koç'a olayı anlatıyor, aldığı cevap 10 numara; 'Ne istiyorsan onu yap, ne karar alırsan yanındayım'. O saatten sonra Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynuyor. İsmail'in de yaptığı doğru, ona sahip çıkan Ali Koç'un yaptığı da.. Takım ligi ikinci tamamlıyor. Genele bakınca İsmail Kartallı Fenerbahçe, ikinci yarının lideri oluyor."