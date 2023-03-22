Ermenistan - Türkiye maçının hakemi belli oldu

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında deplasmanda oynayacağı Ermenistan mücadelesinin hakemini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 15:20
Ermenistan - Türkiye maçının hakemi belli oldu
Abone Ol google-news

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

UEFA, D Grubu'nda yer alan milli takımın 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmada 39 yaşındaki İspanyol hakem Sanchez'i görevlendirdi.

Jose Maria Sanchez (solda)

EURO 2024 ELEMELERİ'NDEKİ İLK MAÇ

Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.

Republican Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.


a milli futbol takımı Ermenistan EURO 2024 hakem

İlgili Haberler

Fenerbahçe milli arada Zenit'i konuk edecek

Fenerbahçe milli arada Zenit'i konuk edecek
Milli kaleci Mert Günok, Beşiktaş'taki file bekçilerini geride bıraktı

Milli kaleci Mert Günok, Beşiktaş'taki file bekçilerini geride bıraktı
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 macerası başlıyor

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 macerası başlıyor

En Çok Okunan Haberler