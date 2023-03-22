Ermenistan - Türkiye maçının hakemi belli oldu
UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında deplasmanda oynayacağı Ermenistan mücadelesinin hakemini açıkladı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.
UEFA, D Grubu'nda yer alan milli takımın 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmada 39 yaşındaki İspanyol hakem Sanchez'i görevlendirdi.
Jose Maria Sanchez (solda)
EURO 2024 ELEMELERİ'NDEKİ İLK MAÇ
Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.
Republican Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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