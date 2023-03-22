Fenerbahçe milli arada Zenit'i konuk edecek

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, uluslararası maçlar nedeniyle lige verilen arada 23 Mart Perşembe günü Rus takımı Zenit ile bir hazırlık maçı yapacak.

AA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 13:40
Fenerbahçe milli arada Zenit'i konuk edecek
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Fenerbahçe, milli maç arasında yarın Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

GELİR DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.

Müsabakanın geliri deprem bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.


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