Fenerbahçe milli arada Zenit'i konuk edecek
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, uluslararası maçlar nedeniyle lige verilen arada 23 Mart Perşembe günü Rus takımı Zenit ile bir hazırlık maçı yapacak.
Fenerbahçe, milli maç arasında yarın Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
GELİR DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK
Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.
Müsabakanın geliri deprem bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Partili Çömez'den bomba iddia: Ankara'da görüştüler
- Ümit Özat'tan Muharrem İnce'ye sert tepki
- Son ankette dikkat çeken fark: İlk turda bitiyor mu?
- AKP’de aday rahatsızlığı
- MHP'li ismi kızdıran soru
- Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alacak
- Emek ve Özgürlük 'aday' kararını açıkladı
- Mesut Yılmaz’ın oğlu İYİ Parti’den aday adayı oldu
- AKP'li belediyelerden İBB'nin iftar çadırlarına engel
- Yeniden Refah Partisi neden ittifak yapmadı?