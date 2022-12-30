Erol Bilecik'ten camiaya şampiyonluk mesajı

30 Aralık 2022 Cuma, 22:55

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından şampiyonluk mesajı verdi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bilecik, "Fenerbahçe camiasının içi rahat olsun! Her şeye rağmen, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında gülen taraf Fenerbahçe olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar tarafından bu paylaşıma kısa süre süre içerisinde çok sayıda beğeni yağdı.