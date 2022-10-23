Erol Bilecik'ten Galatasaray'a flaş gönderme: Linkini onlara göndereceğiz

23 Ekim 2022 Pazar, 09:21

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraftara, futbolculara ve teknik heyete teşekkür ederek konuşmasına başlayan Erol Bilecik, şunları söyledi: "Müthiş öngörüsü olan başta Jorge Jesus olmak üzere tüm teknik kadromuza teşekkürler. Ligin en az gol yiyen takımıyla karşılaştık. Biz de en fazla gol atan takımıyız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok keyifli bir maç oldu ama her şeyden önce futbolcularımızın 90 dakikayı aşan bütün bu süreç boyunca göstermiş oldukları mücadeleye, azme ve müthiş derecede uğraşıya tekrardan şükranlarımı paylaşıyorum. Bu güzel akşamı farklı yorumlamak istemem. O kadar muazzam bir futbol oynandı ki günün sonu itibarıyla hepsinin canlı gözlerle tanık olduğu verilmeyen penaltımız var. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Futbolda hafta içerisinde de gerçekten adalet peşinde koşan, bu konuda ahkam kesen muhtelif örnekleri, konuşanları gördük. Bizde bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara memnuniyetle göndereceğiz. İnşallah lig haftası bitince yan, salı günü o arkadaşlardan adaletin ne tarafında olduğunu yorumlamasını isteyeceğiz."

"ÜSLUP HAKLI OLMAKTAN ÖNEMLİDİR"

Herkesin kendini toparlaması gerektiğini kaydeden Erol Bilecik, "Futbolda adalet, herkesin duygularına göre ortaya koyabileceği bir şey. Bu istekleri anlayabiliyoruz. Bu konuda adalet peşinde koşuyoruz diyenlerin üslubuna dikkat etmesi gerekir. Üslup tamamen hak diye bir şey söz konusu değil. Haksızlıklar içerisinde adaleti arar pozisyondalar. Üslup haklı olmaktan önemlidir. İşte sanki olay yerinde katil var, katil arayanlar, bulan var vesaire. Gerçekten bugüne kadar görmediğimiz kelimelerle, tanımlamalar ortaya konuyor. Bunlar futbolun adaletine, gidişatına yakışmıyor. Herkesin kendini toparlaması gerekir. Önümüzde uzun bir yolculuk süreci var. Kendi açımızdan 10'uncu haftayı geride bıraktık. Yolun başındayız. Buradan taraftara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman daha neticesi belli olmamış unvanı, yeteri kadar oturmamış olan bir şeye kendimizi yakıştırmayalım. Şampiyonluk kelimeleri hak ettiğimiz şeyler ama uzun haftalar var. Maç maç gideceğiz ve her hafta maç bittikten sonra bir sonraki haftanın heyecanına bürüneceğiz. Önden hazırlık yapmamız gerek yok. Herkesi burada sabra, heyecanın devamına ve aşkla takımı desteklemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ, KİMSENİN HAKKINI YEMEYİZ"

Herhangi bir kulüp yöneticisinin TFF'ye veya diğer kurumlara ziyaretinin kendilerini rahatsız etmeyeceğinin altını çizen Bilecik, şöyle konuştu: "Onlar kendi istişarelerini yapabilirler. Burada bütün mesele aynı odak noktasına bakmamız gereken nokta meseleleri nasıl yorumladığımız. Çarşambada konuştuk. Türkiye'de futbol tırnak içinde sahadan çok sahanın dışında oynanan bir hadise. Bütün şikayetimiz bu. Futbolu gelin burada Fenerbahçe'nin 10 haftadır oynadığı gibi sahada oynamak gerek. Saha dışında oynadığınız zaman yanlış yorumlara gidiyor. Alakası olmayan istatistikler çıkıyor, düzeltmeler yapıyorsunuz. Bunlar doğru şeyler değil. İnsanlar hak ettiği zaman daha doğru olur. İşin özeti lafla peynir gemisi yürümez. Futbol saha içinde oynanması gereken bir oyun. Verilmeyen penaltımıza rağmen bu akşam gösterdik. Fenerbahçe'nin hakkını hiç kimseye yedirmeyiz. Biz yönetim kurulu olarak bütün bu anlamda yol haritamız bu şekildedir. Hakkımızı yedirmeyiz, kimsenin hakkını yemeyiz."

"GÜNDEMİMİZDE JESUS KONUSU YOK"

Basında çıkan Jorge Jesus ile sözleşme uzatılacağı yönündeki haberlere ilişkin konuşan Erol Bilecik, "Gündemimizde Jesus konusu yok. O dünyanın tanımış olduğu, müthiş uyum içerisinde çalıştığımız çok değerli bir teknik direktör. Bizim için önemli bir şans. Bugünkü konu bizim öncelikle emin adımlarla yola devam etmemiz. Olmamış herhangi bir noktanın yorumunu yapmanın önemi yok. Bu hikayenin sonu inşallah bu sene güzel olacak. Jesus bizim bu konudaki baş hocamız. Yolculuğun ana mimarı kendisi. Ona güvenimiz sonsuz" şeklinde konuştu.