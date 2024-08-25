Erol Bulut'un 3 haftalık hasreti sona erdi!

Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, İngiltere Championship'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Swansea City ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 20:20
Erol Bulut'un 3 haftalık hasreti sona erdi!
Abone Ol google-news

Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, Championship'in 3. hafta maçında Swansea City ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Swansea City'nin golü 10. dakikada Liam Cullen ile gelirken, Cardiff City skoru 79. dakikada Callum Robinson'ın attığı golle eşitledi.

3 MAÇLIK PUAN HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Erol Bulutlu Cardiff City, ligdeki üçüncü maçında ilk puanını aldı. Swansea City ise 4 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Cardiff, sahasında Middlesbrough'u sahasında ağırlayacak. Swansea City, West Bromwich deplasmanına gidecek. 


erol bulut haberleri Cardiff City haberleri Swansea City haberleri İngiltere Championship haberleri

İlgili Haberler

Göztepe'de Fenerbahçe maçı sonrası kriz: Stoilov ile kavga etti, ayrılık kapıda!

Göztepe'de Fenerbahçe maçı sonrası kriz: Stoilov ile kavga etti, ayrılık kapıda!
Mourinho kararını verdi: Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha kapıda!

Mourinho kararını verdi: Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha kapıda!
Rizespor maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 eksik!

Rizespor maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 eksik!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler