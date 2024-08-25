Erol Bulut'un 3 haftalık hasreti sona erdi!
Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, İngiltere Championship'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Swansea City ile 1-1 berabere kaldı.
Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, Championship'in 3. hafta maçında Swansea City ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Swansea City'nin golü 10. dakikada Liam Cullen ile gelirken, Cardiff City skoru 79. dakikada Callum Robinson'ın attığı golle eşitledi.
3 MAÇLIK PUAN HASRETİ SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte Erol Bulutlu Cardiff City, ligdeki üçüncü maçında ilk puanını aldı. Swansea City ise 4 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Cardiff, sahasında Middlesbrough'u sahasında ağırlayacak. Swansea City, West Bromwich deplasmanına gidecek.
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