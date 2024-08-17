Erol Bulutlu Cardiff, 5 golle mağlup oldu
Championship 2. hafta maçında Erol Bulut yönetimindeki Cardiff, Burnley'e 5-0 kaybetti.
Championship 2. hafta maçında Burnley ile Erol Bulut yönetimindeki Cardiff karşı karşıya geldi. Turf Moor Stadyumu'nda oynanan maçı Burnley 5-0 kazandı.
Burnley'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ethan Horvath (K.K), 31. dakikada Luca Koleosho ve 51. dakikada Josh Brownhill, 88. dakikada Zeki Amdouini ve 90+2'de Johann Gudmoundsson kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Burnley, puanını 6 yaptı. Erol Bulut'un ekibi Cardiff ise ikinci hafta sonunda puansız kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Burnley, Sunderland deplasmanına gidecek. Cardiff, Swensea City'e konuk olacak.
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