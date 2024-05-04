Erol Bulut'un takımı Cardiff City, farklı kaybetti!

İngiltere Championship'te Cardiff City, deplasmanda Rotherdam United'a 5-2'lik skorla kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 16:49
Erol Bulut'un takımı Cardiff City, farklı kaybetti!
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İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, Rotherdam United deplasmanına konuk oldu. Cardiff City, New York Stadyumu'ndaki maçtan 5-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmada Rotherdam'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 69'da Jordan Hugill, 45. dakikada ve 57. dakikada penaltıdan Tom Eaves ile 63. dakikada Sam Nombe attı. Cardiff City'nin golleri 38. dakikada Nathaniel Phillips ve 47. dakikada Ollie Tanner'den geldi.

Bu sonucun ardından Cardiff City, sezonu 62 puanla 12. bitirdi. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Rotherdam United lige 27 puanla son sırada veda etti.

Championship'te geçtiğimiz sezonu 49 puanla 21. tamamlayan Cardiff, bu sezon Erol Bulut yönetiminde toplanan 62 puanla ligi 12. sırada noktaladı.


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