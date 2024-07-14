Erol Bulut'tan savunmaya takviye!
Erol Bulut'un takımı Cardiff City, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Calum Chambers'i kadrosuna kattı.
İngiltere Championship takımlarından Cardiff City, savunmasını Calum Chambers ile güçlendirdi.
Erol Bulut'un çalıştırdığı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Cardiff City, Aston Villa'dan ayrılan Chambers için bonservis bedeli ödemeyecek.
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