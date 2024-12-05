Erol Bulut'tan flaş Ernest Muçi itirafı: 'Bize 4 milyon Euro denilirken...'

Yayınlanma: 05.12.2024 - 14:56

Güncelleme: 05.12.2024 - 14:56

Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi'yle ilgili açıklamlarda bulundu.

Erol Bulut, geçtiğimiz sezonun devre arasında Ernest Muçi'yle ilgilendiklerini ancak transfer yasağı nedeniyle anlaşma sağlayamadıklarını söyledi.

Ernest Muçi'nin eski takımı Legia Varşova'nın talep ettiği tutarı da açıklayan Bulut, Beşiktaş'ın ödediği bonservis bedeline şaşırdığını ifade etti.

'BİZE 4 MİLYON DENİLİRKEN...'

Erol Bulut, beIN Sport'ta katıldığı bir yayında yaptığı açıklamada, "Benim Cardiff'e düşündüğüm bir transferdi. Biz sorduğumuzda 4 milyon Euro bonservis bedeli olabileceğini söylediler. Bize 4 milyon Euro denilirken 10 milyona Euro Beşiktaş'a geldi. Geçen sene devre arası oldu bu. Transfer yasağımız açılmadı. Transfer şansımız olmadı" dedi.

Muçi'yle ilgili Erol Bulut ayrıca, "Kanatta etkili olabilecek bir oyuncu. 10 numaradan ziyade kanatta oynayabilecek bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon transfer olan Ernest Muçi, 31 maçta süre alırken 8 gol ve 2 asist kaydetti. Siyah-beyazlılar bu transfer için Legia Varşova'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.