Asker selamı vermişti: TFF, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için harekete geçti!
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'le oynadığı maçta golün ardından asker selamı veren Gavriel Kanichowsky ve kulübü için UEFA'dan inceleme başlatılmasını istedi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Maccabi Tel Aviv ve Gavriel Kanichowsky'yi UEFA'ya şikayet etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, 5. hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv'le karşı karşıya geldi.
Maccabi Tel Aviv'in ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, gol sevincinde İsrail bayrağını gösterdi ve asker selamı verdi.
TFF, UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Gavriel Kanichowsky'nin bu gol sevinci nedeniyle futbolcuyu ve kulübü Maccabi Tel Aviv hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan inceleme başlatılmasını istedi.
İşte Maccabi Tel Aviv futbolcusu Gavriel Kanichowsky'nin gol sevinci:
EURO 2020 ELEMELERİNDE MİLLİ TAKIMA CEZA VERİLMİŞTİ
UEFA, A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa maçında gol sevincinde asker selamı vermesi üzerine disiplin soruşturması açmıştı.
Soruşturmanın ardından asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilmiş ve asker selamı veren milli oyunculara kınama cezası verilmişti.
Bunun yanı sıra TFF'ye 50 bin euro para cezası verildiği açıklanmıştı.
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