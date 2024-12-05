Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 05.12.2024 - 12:37

Güncelleme: 05.12.2024 - 12:42

Süper Lig'de 15. hafta 6 Aralık cuma günü oynanacak Trabzonspor - Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

Beşikaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada lider Galatasaray deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.

Süper Lig'in 15. haftası, 9 Aralık Pazartesi günkü Gaziantep FK - Rizespor maçıyla tamamlanacak.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Mehmet Türkmen yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

6 Aralık Cuma

20.00: Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

7 Aralık Cumartesi

13.30: Konyaspor-Antalyaspor: Halil Umut meler

16.00: Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan

19.00: Beşiktaş-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

8 Aralık Pazar

13.30: Eyüpspor-Samsunspor: Atilla Karaoğlan

16.00: Kayserispor-Alanyaspor: Ozan Ergün

16.00: Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman

19.00: Başakşehir-Hatayspor: Emre Kargın

9 Aralık Pazartesi

20.00: Gaziantep FK-Rizespor: Direnç Tonusluoğlu