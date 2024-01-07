Erol Bulut'un takımı Cardiff City, FA Cup'a veda etti!
Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur maçında deplasmanda karşılaştığı Sheffield Wednesday'e 4-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.
FA Cup 3. tur mücadelesinde Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, Sheffield Wednesday deplasmanına konuk oldu. Cardiff City, Hillsborough'da oynanan maçtan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Sheffield'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Josh Windass, 38. dakikada Romaine Sawyers (kendi kalesine), 40. dakikada Liam Palmer ve 90. dakikada Mallik Wilks attı.
CARDİFF 2 PENALTI KAÇIRDI
Cardiff City, 4. dakikada Ryan Wintle ve 7. dakikada Callum Robinson ile iki penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Cardiff City, FA Cup'a veda etti. Sheffield Wednesday ise turnuvada tur atladı.
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