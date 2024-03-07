Erol Bulut'un takımı tek golle serisini sürdürdü!

Türk teknik direktör Erol Bulut'un yönetimindeki Championship ekibi Cardiff, sahasında Huddersfield'ı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:15
Erol Bulut'un takımı tek golle serisini sürdürdü!
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Champhionship 36. hafta maçında Cardiff, sahasında Huddersfield ile karşılaştı.

Cardiff City Stadium'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Cardiff'in gallibiyet golü 30. dakikada Famara Diedhiou kaydetti.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Erol Bulut'un takımı ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Bu sonuçla Cardiff, puanını 50'ye çıkardı. Huddersfield ise 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, Ipswich Town'ı ağırlayacak. Huddersfield ise West Bromwich ile oynayacak.


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