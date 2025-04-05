Ersin Destanoğlu, Göztepe maçının ardından gemileri yaktı!
Göztepe maçında taraftarın ıslıklı tepkisine maruz kalan Ersin Destanoğlu'nun ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak Türkiye Kupası'na havlu attığı karşılaşmada Ersin Destanoğlu'na taraftardan büyük tepki vardı.
Maç biter bitmez direkt soyunma odasına giden 24 yaşındaki eldivenin ıslıklanmasına sitem ettiği belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, daha önce de defalarca kez aynı duruma düşen Ersin Destanoğlu bu sefer gemileri yaktı.
Karşılaşmanın ardından oldukça sinirli ve üzgün olan Destanoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu aktarıldı.
Ersin Destanoğlu bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı ve 11 kez topu ağlarında görürken, 2 maçta da gole izin vermedi.
Etiketler: #ersin destanoğlu #beşiktaş #göztepe
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