Ersin Destanoğlu'ndan penaltı açıklaması
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının ardından konuştu.
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Turkcell Süper Kupa'yı penaltılarda kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Penaltılarla ilgili konuşan Ersin Destanoğlu "Kaleci hocamızla analiz ettik. Biliyordum. 4 tane oyuncusunu analiz ettik, 4'ünü de bildik ama genç kardeşimizin penaltısını kurtardım." dedi.
Ersin Destanoğlu ayrıca "3. kupamız oldu, mutluyuz. Önder Hocamızın da ilk kupası oldu. Şimdi lig başlıyor. İkinci yarıya çok iyi şekilde hazırlanıp çok iyi maçlar çıkarmamız lazım." diye konuştu.
Video Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, kendi maaşına da zam yaptı
- Hastanede endişelendiren görüntü
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Yılmaz Özdil'den kötü haber
- Alkole büyük zam! İşte yeni fiyatlar
- Turkovac aşısı hakkında kritik açıklama
- e-Devlet'te yeni uygulama
- 'EDHO' yeni adıyla ekranlara dönüyor
- Özdağ'dan olay 'İmamoğlu' iddiası
- Uğur Şahin açıkladı: Yeni aşılar yolda