Ersin Destanoğlu'ndan penaltı açıklaması

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının ardından konuştu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 23:47
Ersin Destanoğlu'ndan penaltı açıklaması
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Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Turkcell Süper Kupa'yı penaltılarda kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Penaltılarla ilgili konuşan Ersin Destanoğlu "Kaleci hocamızla analiz ettik. Biliyordum. 4 tane oyuncusunu analiz ettik, 4'ünü de bildik ama genç kardeşimizin penaltısını kurtardım." dedi.

Ersin Destanoğlu ayrıca "3. kupamız oldu, mutluyuz. Önder Hocamızın da ilk kupası oldu. Şimdi lig başlıyor. İkinci yarıya çok iyi şekilde hazırlanıp çok iyi maçlar çıkarmamız lazım." diye konuştu.


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