Ersu Şaşma'dan tarihi madalya: Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bir ilki başardı!

Milli sporcu Ersu Şaşma, İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada bronz madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:36
Ersu Şaşma'dan tarihi madalya: Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bir ilki başardı!
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İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada bronz madalya elde etti.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda yapılan organizasyon sona erdi.

ERSU TARİHE GEÇTİ

Şampiyonanın son gününde erkekler sırıkla atlama finalinde yarışan Ersu Şaşma 5,50, 5,65 ve 5,75 metreyi ilk hakkında geçti. 5,82 metrelik yüksekliği ikinci hakkında geçen Ersu Şaşma, 5,87 metrede üç hakkında da başarısız oldu.

Ersu, Alman Oleg Zernikel ile Avrupa üçüncülüğünü paylaştı. 5,82 metreyle bu yılki en iyi derecesini tekrarlayan Ersu, bu branşta ilk büyükler Avrupa şampiyonası madalyasını Türkiye'ye kazandırarak tarihe geçti.

Erkekler sırıkla atlamada olimpiyat şampiyonu İsveçli Armand Duplantis 6,10 metreyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. Yunan Emmanouil Karalis ise 5,87 metreyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

TUĞBA'DAN GÜMÜŞ MADALYA

Türkiye, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı. Milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada gümüş madalya almıştı.

Madalya sıralamasında ev sahibi İtalya zirvede yer aldı. İtalya, şampiyonayı 11 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 24 madalyayla tamamladı. Madalya tablosunda 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyayla Fransa ikinci basamakta yer aldı.


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