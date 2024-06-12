Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu... Milli motosikletçilerin sıradaki durağı İtalya!
Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu yarıştıkları şampiyonaların İtalya etaplarında piste çıkacak.
Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nın, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya etabında gaza basacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli motosiklet yarışlarından Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda (WSSP) dördüncü ayak yarışları 14-16 Haziran tarihlerinde Misano kasabasındaki Marco Simoncelli Pisti'nde yapılacak.
TMF Milli takımlar kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan Toprak, Bahattin ve Can, Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için mücadele edecek.
ROKiT BMW Motorrad Dünya SBK Takımıyla şampiyonluğu hedefleyen Toprak Razgatlıoğlu, 14 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlara, 15 Haziran Cumartesi günü de TSİ 15.00'de ilk yarışına çıkacak.
Şampiyon motosikletçi, 16 Haziran Pazar günü ise TSİ 12.00'de superpole yarışında TSİ 15.00'te ikinci ana yarışta podyuma çıkmak için ter dökecek.
BAHATTİN SOFUOĞLU VE CAN ÖNCÜ DE İTALYA'DA PİSTE ÇIKACAK
Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün yarışacağı Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'daki dördüncü ayağı da 14 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlar ve superpole yarışıyla başlayacak.
Bahattin Sofuoğlu MV Agusta Reparto Corse takımıyla, Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımıyla Marco Simoncelli Pisti'nde 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.15'te hafta sonunun ilk yarışına, 16 Haziran Pazar günü ise TSİ 16.15'te ikinci yarışa çıkacak.
Bu arada Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları ile FIM Avrupa Supersport300 Kupası ise Macaristan'da düzenlenecek.
Pannonia Ring Pisti'nde 14-16 Haziran tarihlerinde yapılacak FIM Avrupa Supersport300 Kupas'nda Mert Konuk, boy gösterecek.
Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda Alpe Adria STK600 sınıfında ise Turgut Durukan ve Furkan Eryılmaz mücadele edecek.
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