Ersun Yanal: "Hedefimiz her zaman daha iyisi"

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 14:47

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 14:47

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Pazar günü Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Ersun Yanal gözetiminde bugün tesislerde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan takım, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte çok zorlu 4 maçlık seriye gireceklerini vurguladı. Sırasıyla Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray ile karşılaşacaklarını belirten Yanal, “Giresunspor ile deplasmanda, Antalyaspor ile Antalya’da, diğer iki rakibimizle Alanya’da oynayacağız. Ligdeki konumumuzu bu seri netleştirecek" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ DAHA İYİSİ"

Corendon Alanyaspor’un bu 4 haftada 40 puan barajına gelerek, kalan 7 maçta ise üst sıralara doğru ivmeleneceğini dile getiren Yanal, “Sistemli, genç yaş ortalamasına sahip, kısa, orta ve uzun vadeli planları hazır bir ekibiz. Her sezon iyi sonuçlar alıp, iyi oyuncular yetiştirdi ancak bunu devam ettirmek yetmez. Her zaman daha iyiyi hedefleyeceğiz ve Corendon Alanyaspor’u birlikte en prestijli noktaya taşıyacağız" diye konuştu.

"BIR MAÇI KAZANMAK YETMEZ"

Futbolu ‘90 dakikalık bir oyun’ olarak görmediklerinin altını çizen Yanal, "90 dakikalık bir maçı kazanmak yetmez. Son düdük çaldıktan sonra hangi genç ne kadar oynadı, görevimizi ne kadar yerine getirdik, nerede hata yaptık ve bizi ileriye taşıyacak sistem adına hangi adımları attık sorularına bir yanıtımız olmalı. Oynadığımız her maç, bizi bir üst seviyeye taşımalı, insanlara dokunmalı, Türk futbolunun yeniden yapılanması adına öncü olmalıyız. Ancak o zaman gerçekten kazanırız” ifadelerini kullandı.

"SABIRLI VE SİSTEMLİ OLMALIYIZ"

Ersun Yanal, yönetim kurulu, idari-teknik kadro, taraftar ve futbolcu dörtgeninin aynı hedefe odaklanmasının önemine de vurgu yaparak, "Alanya’dan Türk futbolu için bir dip dalgası oluşturmalıyız. Futbol adına doğruları yapmalı, sabırlı ve sistemli olmalıyız. Bir günde değişim değil, kalıcı değişimler beklemeliyiz. Her pazartesi, hafta sonundaki maçı düşünerek önümüzü göremeyiz. Çıkıp tabi ki kazanacağız ancak doğru yolda yürümek inanın kazanmaktan daha önemli” yorumu yaptı.