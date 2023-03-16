Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları 17 Mart Cuma günü (yarın) başlıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Arabam.com Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)
19 Mart Pazar:
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)
NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.
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