Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları 17 Mart Cuma günü (yarın) başlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 10:55
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın başlıyor
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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Arabam.com Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.


Spor Toto Süper Lig süper lig TFF

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