Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 10:07

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 10:07

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, Fiorentina'yı konuk ediyor. Peki Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

16 Mart Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağ'dan Nikola Dabanovic yönetecek.

SİVASSPOR - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Exxen platformundan yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, Fiorentina ile deplasmanda yaptığı ilk maçta 1-0 yenildi.

Kırmızı-beyazlı takım, ilk maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. Sivasspor'u iki ve daha farklı galibiyetler çeyrek finale taşırken, tek farklı zaferler de maçı uzatmalara götürür.

EKSİKLER

Sivasspor'da sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel kadroda yer alamayacak.

Fiorentina'da Terzic ve Sottil sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Öte yandan Biraghi ise cezalı.