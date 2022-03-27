Ersun Yanal'dan 'Fenerbahçe' açıklaması
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerde yaşadığı son sezona dair konuşurken, küme düşme tehlikesi yaşanan zamanları değerlendirdi. Öte yandan Yanal, kendisine yöneltilen "Yeniden Fenerbahçe'ye döner misin?" sorusuna da yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerdeki ikinci dönemine dair açıklamalarda bulundu. Küme düşme tehlikesi yaşayan takımın başına geçen Yanal, o günler hakkında konuştu.
NTV Spor'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerdeki ikinci döneminde alt sıralarda yer almaları ile ilgili olarak, "Fenerbahçe'nin böyle bir durumda kalması hayal edilecek bir şey değil. Resmen bir kabuus. Ancak Fenerbahçe çok güçlü bir camia. Küme düşmekten korkmadım mı? 1-2 maçta ürktüm. Özellikle Sivas maçında" dedi.
Sözlerine devam eden Yanal, "Sivas'a karşı galiba biz kötü bir sonuç alacağız. Böyle bir gerçek var mı? Şaka mı? diye irkildiğin oluyor. Bir anda eyvah dedim" diye konuştu.
FENERBAHÇE'YE DÖNER Mİ?
Yanal 3-0'dan 3-3'e getirdikleri Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Fenerbahçe takımı bu şekilde sonuç alamazdı. Tutkunun, bir maç kazanma arzusuna karşı gösterdiğiniz tepkinin sonucu bu. Hepimiz bu duruma tepki gösterdik. Fenerbahçe'nin büyük gücünün ortaya çıktığı yer orasıydı" ifadelerini kullandı.
Yanal, 'Bir Fenerbahçe dönemi daha olabilir mi?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Her zaman! Şampiyon olduğun yer, en büyük mutluluğu yaşadığın yerdir. En mutlu olduğun günü yaşadığın ve sevgi gördüğün bir yerin sana ihtiyacı olduğunda bu düşünülecek bir şey olamaz."
İlgili Haberler
- Galatasaray'ın eski yöneticisi Rezan Epözdemir'den ibrasızlık ve Fatih Terim açıklaması
- Galatasaraylı Victor Nelsson: Sokağa yüzümü gizleyerek çıkıyorum
- Galatasaray'da başkan adayları kim olacak?
Video Haberler
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı
- Süt üreticileri uyardı
- Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı fazla buldu
- Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
- Göçükte ölen işçi toprağa verildi
- Fırtınada uçan şemsiyenin ile birlikte böyle sürüklendi
- 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı
- Kayıp Şeyma'nın cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
- Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan tarihi konuşma
- Pompalı tüfekle havaya ateş eden maganda kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Yakılan anız ateşi kontrolden çıktı, ormana sıçradı
- Hindistan orta menzilli füze test etti
- TFF'den Burak Elmas'a yanıt: Hayal ürünü
- Ataması yapılmayan öğretmenlerden Ankara'da eylem
- Cam silerken 5'in kattan düştü
- Orman yangını köylüleri harekete geçirdi
- Uyuşturucu baskını: Çok sayıda gözaltı
- 'Büyük bir sınavın eşiğindeyiz, 2023 geliyor'
- Okula tabanca ve tüfekle gelen öğrenci için karar
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı