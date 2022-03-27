Ersun Yanal'dan 'Fenerbahçe' açıklaması

27 Mart 2022 Pazar, 16:38

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerdeki ikinci dönemine dair açıklamalarda bulundu. Küme düşme tehlikesi yaşayan takımın başına geçen Yanal, o günler hakkında konuştu.

NTV Spor'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerdeki ikinci döneminde alt sıralarda yer almaları ile ilgili olarak, "Fenerbahçe'nin böyle bir durumda kalması hayal edilecek bir şey değil. Resmen bir kabuus. Ancak Fenerbahçe çok güçlü bir camia. Küme düşmekten korkmadım mı? 1-2 maçta ürktüm. Özellikle Sivas maçında" dedi.

Sözlerine devam eden Yanal, "Sivas'a karşı galiba biz kötü bir sonuç alacağız. Böyle bir gerçek var mı? Şaka mı? diye irkildiğin oluyor. Bir anda eyvah dedim" diye konuştu.

FENERBAHÇE'YE DÖNER Mİ?

Yanal 3-0'dan 3-3'e getirdikleri Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Fenerbahçe takımı bu şekilde sonuç alamazdı. Tutkunun, bir maç kazanma arzusuna karşı gösterdiğiniz tepkinin sonucu bu. Hepimiz bu duruma tepki gösterdik. Fenerbahçe'nin büyük gücünün ortaya çıktığı yer orasıydı" ifadelerini kullandı.

Yanal, 'Bir Fenerbahçe dönemi daha olabilir mi?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Her zaman! Şampiyon olduğun yer, en büyük mutluluğu yaşadığın yerdir. En mutlu olduğun günü yaşadığın ve sevgi gördüğün bir yerin sana ihtiyacı olduğunda bu düşünülecek bir şey olamaz."



