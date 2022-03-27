Galatasaraylı Victor Nelsson: Sokağa yüzümü gizleyerek çıkıyorum
Victor Nelsson, Galatasaray’daki ilk sezonunu değerlendirdi. Sarı-kırmızılılarda mutlu olduğunu söyleyen Danimarkalı futbolcu İstanbul’da sokağa çıktığında, yoğun ilgi nedeniyle yüzünü şapka ve maskeyle az görünür hale getirdiğini anlattı.
Galatasaray’ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, milli takım kampında ülke basınına açıklamalarda bulundu.
Kentte dışarı çıktığında taraftarların ilgisiyle karşılaştığını belirten futbolcu, daha rahat hareket edebilmek için yüzünü kapamak zorunda kaldığını itiraf ederek “İstanbul’da nereye gidersem gideyim, başıma şapka ve yüzüme maske takmadan yapamıyorum, büyük bir ilgi oluyor. Kaybettiğiniz bir maçın akabinde ise dışarda mutsuz taraftarlarla karşılaşıyorsunuz” dedi.
"LİGDE KONSANTRASYON EKSİKTİ, AVRUPA’DA İSTEKLİYDİK"
Nelsson şöyle devam etti:
“Taraftarın bu türlü olması Galatasaray’ın da ne kadar büyük bir kulüp olduğunu gösteriyor ve bu çok anlaşılır bir şey. İstanbul hoş bir kent, Galatasaray harikulade taraftarı olan büyük bir kulüp. Ben de burada olmaktan memnunum. Bu dönem ligde kendi düzeyimizi yakalayamadık. Kaybetmememiz gereken birtakım maçlarda yenildik. Konsantrasyon eksikliği oldu. Lakin Avrupa kulvarında ise diğer bir güç ve istek vardı. ”
Öte yandan Victor Nelsson dün gece Danimarka’nın Hollanda’ya 4-2 mağlup olduğu müsabakada birinci 11’de forma giydi. Üçüncü sefer a ulusal ekibin formasını giydiğine dikkat çeken Danimarka basınında, “Zaman vakit kusurlar yapsa da, savunmanın önderi misyonu Simon Kjaer’in yokluğunda ona verilmişti ve Nelsson çok çalıştı, bilhassa ikinci yarıda performansını artırdı” yorumu yapıldı.
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