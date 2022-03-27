Galatasaray'ın eski yöneticisi Rezan Epözdemir'den ibrasızlık ve Fatih Terim açıklaması

27 Mart 2022 Pazar, 13:04

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ilk listesinde başkan yardımcısı olan ancak anlaşmazlıklar sonrası istifa eden Avukat Rezan Epözdemir, genel kurulda çıkan karar ve sarı-kırmızılı kulübün gireceği seçim dönemi hakkında açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Rezan Epözdemir'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

Seçildikten sonra Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin Başkan Yardımcısıydım, Sportif A.Ş.'de ise başkan vekiliydim. Aradan geçen sürede TFF'nin Galatasaray'a karşı sistemik bir muhalefeti oldu. Burada bir tepki ortaya koymam gerekiyordu. Sayın başkanla yaptığım bütün görüşmelerde buna karşı duruş sergilememiz gerektiğini söyledim ama sayın başkan 'Nezaketli olalım, biz sistemi değiştireceğiz' dedi. Türkiye'de Futbol sistemini değiştirmek için TFF veya futbolun diğer baş aktörleri yanınızda olmalı. 20 kulüp arasında maçlardan sonra inanılmaz hakem hataları için açıklama yapmayan tek kulüp biz olduk. Burada derin ayrılıklarımız oldu. Muhalefetimi ortaya koydum, bunun mücadelesini verdim. Galatasaray'ın yatak odası olan yönetim kurulu toplantılarına Fenerbahçe üyesi olup da istifa etmiş danışmanlar katılıyordu.

"YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA GALİZ İFADELERLE KARŞILAŞTIM"

Galatasaray tüzüğü gereği CEO atanamaz. Yürütme yetkisini genel sekreterliğe devredebilirsiniz. CEO atandı, 'Yöneticilerle konuşmayacaksınız, emri benden alacaksınız' dedi. Yetki bende ama kullanamıyorum. Bunları söylediğimiz yönetim kurulu toplantısında galiz ifadelerle karşılaştık.

"FATİH TERİM'İN GÖNDERİLİŞİ YANLIŞTI"

Fatih Terim gönderildi. Zamanlama ve yöntem bakımından son derece yanlıştı. Ne olursa olsun Fatih Terim Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biridir. Ligde belki iddianızı kaybettiniz ama Avrupa'da devam ediyorsunuz, Barcelona ile karşılaşacaksınız... Hayatı Galatasaray'a hizmetle geçmiş bir insan. Onun gönderiliş sürecindeki açıklamalar çok yanlıştı.

"MALİ ANLAMDA VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Bir yönetim kurulu üyesinin eril ve feodal bir dil kullandığı cinsel ayrımcı paylaşımları vardı. Bu camiada çok tepki topladı. Sportif başarı gelmedi, ibra pazarlığı yapıldı. Genç üyelere baskı kurulmaya çalışıldı ama bu da tepki topladı. Mali anlamda verilen sözler tutulmadı. Ne sponsorluk ne kasa kolaylığı... Kemerburgaz, Florya, Riva, Mecidiyeköy projeleriyle ilgili adımlar atılamadı.

"SEÇİM KARARI ALINSAYDI İBRASIZLIK ÇIKMAZDI"

Günün sonunda genel kurulda bir karar alındı. Karara saygı duymak gerekir. Biz bunu içeride anlattık ama kıymet bulmadı. Nitekim genel kurulda üyelerin bu görüşü tecelli etti.

Olağanüstü seçim kararı alınsaydı ibrasızlık çıkmazdı. Ben ibranın bir seçim enstrümanı olmasını doğru bulmuyorum. Yönetimlere pranga olmamalı ama Galatasaray'ın tüzüğü belli. Son yıllarda özellikle bu ibra çok konuşulur oldu. Adnan Polat ve Mustafa Cengiz yönetimleri yargıya gitti. Bu son yıllarda üçüncü ibrasızlık. Bunu alışkanlık yapmamak lazım ama başkan ve yöneticilerin de Galatasaray'a hizmet için gelmiş olmaları lazım. Birçok kanaat önderi sayın başkana 'Lütfen seçim kararı alın, ibra değersizliği yaşamayın' dedi ama başkan ibra olacağı kanaatindeydi. Salona gittiğimde ibrasızlığın olacağını net gördüm. Konuşma da yapacaktım ama idari ibrasızlık olacağını görünce vazgeçtim. Seçim kararı daha isabetli olabilirdi. Uzun yıllar hizmet edebilirdi. Şimdi aday da olamayacak tüzük gereği.

"SEÇİM DÖNEMİNDE YAPILANLAR GELENEĞİMİZE YAKIŞMADI"

Galatasaray Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Başkanlık yarışları olmaya devam edecek ama Galatasaray kimliğinin kaybedilmemesi lazım. Bot hesaplar, karikatürler,değer yargılarına aykırı açıklamalar... Bu doğru bir yöntem değil. Adaylar çıkar kadrolarını ortaya koyar, neler yapacaklarını anlatır, sportif başarı planlarını söyler ve oy bekler. Son seçimde yaşananlar Galatasaray geleneğine yakışmadı.

CEO atanmasaydı, yönetim kurulu üyesine yaptırım yapılsaydı, Fatih Terim'in yanında durulsaydı, Fenerbahçeli danışmanlar kullanılmasaydı her şey farklı olabilirdi. Köksal bey ve benim istifam olmasaydı ve devamında hatalar yapılmasaydı ibra söz konusu olmazdı. O hatalarla buraya kadar geldik.

FATİH TERİM ADAY OLUR MU?

Adaylık Fatih Hoca'nın takdiri. 2 gün önce telefonda konuştum, genel kurula gelip gelmeyeceği hakkında konuştuk. Fatih Terim Türk futbolunun en büyük isimlerinden biri. Her görevi yapabilecek kalitede bir insan. Nerede isterse o işte başarılı olabilir ama adaylık kendisinin kararıdır.

"GELECEK BAŞKAN FİNANSMAN ÜRETEBİLECEKSE GELSİN"

Ben başkanlık için bir profil çizmek isterim. Bankalar Birliği borçları çok ciddi, Cicaldau ve Morutan'ın ödemeleri, Falcao'nun ödemeleri var. Galatasaray'ın yeni başkanı finansman projelerle gelemezse bu yükü taşıyamaz. Temmuz'da 200 milyon TL ödemesi var bu kulübün. Yayın ihalesi muamma, oyuncu gelirleri ortada 4-5 yıldır oyuncu satamıyoruz. Bu sene Kerem, Marcao ve belki Nelsson konuşuluyor. Bence satılıp maddi akış sağlanmalı ve takviyeler yapılmalı. Siyasetle ilişkileri iyi yönetecek bir başkan olması lazım. Gayrimenkul projelerinin ciddi şekilde sonuca bağlanması lazım. Galatasaray 4 büyükler arasında borcu en az olan kulüp. Bu üç niteliği taşıyan başkan başarılı olur. Yoksa yine ibrasızlık tartışırız.

Kemerburgaz ve Florya bir kurtuluş reçetesidir. Buralarda doğru projelerle borçları minimize edebilir. Oyuncu satmak, stat veya UEFA gelirleri günlük gelirler. Bu borç yükünden kurtulmak için gayrimenkul gelirleri çok önemli. Ada da geri döndü. Tüm bunları yönetecek akıl olması lazım. O akıl olmazsa kısa vadede Galatasaray'ın borçlarından kurtulmasına imkan yok.