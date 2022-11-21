Ersun Yanal'dan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sine dair yorum

21 Kasım 2022 Pazartesi, 10:32

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, NTV ekranlarında Dünya Kupası ile ilgili yorumlar yaparken Emek Ege tarafından sorulan Fenerbahçe sorusunu yanıtladı.

"ERSUN YANAL'IN FENERBAHÇE'SİNE BENZİYOR MU?"

Emek Ege, Ersun Yanal'a "2013-2014'de sizin döneminizde şampiyon olan Fenerbahçe ile bugün olan Fenerbahçe ile benzerlik kuruyor musunuz? Sizin de takımınız çok hamleli orta sahası kuvvetli rakibi ittiren üçüncüyü atınca dördüncüyü arayan enerjik bir takımdı" sorusunu sordu.

"ENERJİSİ YÜKSEK TAKIMLAR KAZANACAK"

Yanal "Şu anda Fenerbahçe'nin enerjisi yüksek. Ligleri söylemek için daha çok erken. Sürdürebilmek çok önemli. Enerjisi yüksek takımlar kazanacak. Enerji yüksek tutmak zorundasın. Fenerbahçe özelinden örnek verebilirsin Galatasaray'ın son maçından örnek verebilirsin. Beşiktaş'ın sezon başından örnek verebilirsin. Bu takımın kazanma arzusu ne?" diyerek yanıtladı.