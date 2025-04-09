Ersun Yanal'ın acı günü: Annesini kaybetti

Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal hayatını kaybetti.

Ersun Yanal'ın acı günü: Annesini kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:52

Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rahatsızlanması üzerine 12 Mart'ta kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yanal (84), yaşam mücadelesini kaybetti.

Bahriye Yanal'ın naaşı yarın Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.


Etiketler: #ersun yanal #bahriye yanal

İlgili Haberler

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'den flaş sakatlık açıklaması!

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'den flaş sakatlık açıklaması!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki hakaret davasında yeni gelişme!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki hakaret davasında yeni gelişme!
Dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi!

Dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler