Ersun Yanal'ın acı günü: Annesini kaybetti
Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal hayatını kaybetti.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Rahatsızlanması üzerine 12 Mart'ta kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yanal (84), yaşam mücadelesini kaybetti.
Bahriye Yanal'ın naaşı yarın Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
Etiketler: #ersun yanal #bahriye yanal
Spor Haberleri
- İlkin Aydın'dan derbi galibiyeti açıklaması!
- Ersun Yanal'ın acı günü: Annesini kaybetti
- Dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi!
- Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
- Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikten vazgeçildi!
- Olaylı derbideki hakaret davasında yeni gelişme!
- Dev derbi öncesi Fenerbahçe'den flaş sakatlık açıklaması
- Real Madrid'de ayrılık rüzgarı!
- Yıldız futbolcudan Mourinho ve Solskjaer'e övgü!
- Victor Osimhen için flaş transfer iddiası!
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte diplomaya iptal kararı veren ekip!
- Tanal'a jet polis müdahalesi: Görüntüler ortaya çıktı
- Avukatından skandal savunma!
- ‘Kaybetmekten çok korkuyor’
- CHP kurultayının iptali için dilekçe verdi!
- Bakın İstanbul'da kim 'Escobar' düzeni kurmuş!
- Deniz Gezmiş'i hatırlattı, İsmet İnönü'yü hedef aldı!
- Premier Lig'den transfer itirafı!
- Mahir Polat'ın avukatından açıklama geldi!
- Berkin Elvan'ın anne ve babasına hapis cezası