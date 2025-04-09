Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'den flaş sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Eda Erdem Dündar ve Liza Safranova'nın, Galatasaray Daikin ile bugün oynanacak maçta forma giyemeyecekleri açıklandı.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'den flaş sakatlık açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:51

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabında bugün Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem Dündar ve Liza Safranova'nın sağlık durumlarından dolayı dinlendirileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan Kaptan Eda Erdem, yapılan muayene ve tetkikleri sonrasında tespit edilen sol ayak bileği dış yan bağ zorlanması ve eklem içi ödem nedeniyle, Liza Safronova ise geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Galatasaray Daikin ile bugün oynayacağımız müsabakada, tedbir amaçlı dinlendirileceklerdir. Tedavileri devam eden sporcularımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" denildi.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Eda Erdem Dündar #Liza Safranova

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