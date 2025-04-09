Dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi!
Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana karşısında Sultanlar Ligi Playoff 1-4 Etabı ilk maçını 3-2 kazandı.
Vodafone Sultanlar Ligi Playof 1-4 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-2'lik skorlarla kazandı.
Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 5.5 yıl sonra mağlup etmiş oldu.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini ev sahibi ekip Galatasaray 25-23 kazanırken, ikinci seti Fenerbahçe 20-25 önde kapattı. Üçüncü seti Galatasaray 25-23 önde geçse de, dördüncü sette Fenerbahçe 21-25 ile setlerde 2-2'lik beraberliği sağladı. Tie-Break setini de 15-10 kazanan Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 12 Nisan Cumartesi 13.30'da bu kez Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
GALATASARAY DAIKIN: Carutasu, Yasemin, İlkin, Katarina, Ayçin, Bongaerts, Eylül
FENERBAHÇE MEDICANA: Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Ana, Drca, Dicle, Gizem
SETLER: 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 15-10.
SÜRE: 2 saat 1 dakika
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