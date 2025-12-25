Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, kulüpte yaşanan son gelişmelere ilişkin Maslak Jandarma İl Komutanlığı önünde açıklamalarda bulundu. Peki, Ertan Torunoğulları kimdir? Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları kaç yaşında, nereli?

ERTAN TORUNOĞULLARI KİMDİR?

Ertan Torunoğulları, iş ve spor dünyasında tanınan Türk bir iş insanı ve spor yöneticisidir. 1972 doğumlu olan Torunoğulları, Hollanda ve Türkiye arasında uzun yıllar süren iş deneyimleriyle öne çıkmıştır. İş hayatında Edelstaal&Simtronic şirketinin CEO'su olarak görev yapmakta; DEİK/DTİK Hollanda yöneticiliği ve OrkaHotels Yönetim Kurulu Üyeliği gibi pozisyonlarla uluslararası iş dünyasında da aktif rol oynamaktadır. Futbol alanında ise Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yönetici olarak görev almakta ve kulübün Avrupa'daki ilişkilerini güçlendiren projelerde yer almaktadır.