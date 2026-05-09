Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a gönderme: 'Sakın ha sezonu sona erdi'

9.05.2026 23:28:00
Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Sakın ha sezonu sona erdi. Futbolseverlere sakın ha sezonu hayırlı olsun" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde yönetici Ertan Torunoğulları, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezon başından beri tüm mücadeleyi verdiklerini ifade eden Torunoğulları, "Sakın ha sezonu sona erdi. Futbolseverlere sakın ha sezonu hayırlı olsun. Federasyona yazı yazdık. VAR odasında kulüplerden birer temsilci olsun dedik. Orada gelen telefonlara ve gelen-gidenleri görsünler diye. Bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen, hiçbir kulüp buna cevap verip bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı" diye konuştu.

Torunoğulları, Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından bazı eski hakemlerle iletişime geçtiklerini, Galatasaray'ın attığı ilk golün ofsayt olduğunu, penaltının ise penaltı olmadığını savunarak, kendileri ve kendilerinden sonraki yöneticilerle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Fred 2 golle yıldızlaştı: Fenerbahçe, Konya'da farklı kazandı Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler müsabakayı 3-0 kazandı. Fenerbahçe bu sonuçla ligi 2. sırada bitirmeyi garantiledi.
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: 'OkanBall dominasyonu rakip tanımıyor' Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sosyal medya hesaplarında art arda paylaşım yaptı. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.
Fenerbahçe'de sakatlık: Kafa travması geçirdi! Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Çağlar Söyüncü, geçirdiği kafa travması nedeniyle maça devam edemedi. Çağlar Söyüncü'nün yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu.