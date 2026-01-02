Ertan Torunoğulları transfer için uçtu... Fenerbahçe, iki yıldızı bitirmek için harekete geçti!

Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe devre arasında bombaları patlatacak.

Sarı lacivertliler, Atalanta'dan Ademola Lookman, Atletico Madrid'den Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için kulüp yöneticileriyle görüşecek.

Ademola Lookman

ERTAN TORUNOĞULLARI, İTALYA'YA UÇTU

beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe'de futbol şubesinden sorumlu yönetici Ertan Torunoğlulları, Ademola Lookman'ı transfer etmek için İtalya'ya uçtu. Torunoğlulları, Atalanta yetkilileri ile görüşecek.

Alexander Sörloth

SÖRLOTH, SAMSUNSPOR MAÇINDAN SONRA

Sarı lacivertlilerin diğer hedefi ise Atletico Madrid'den Alexander Sörloth. Sarı lacviertliler, Süper Kupa'da Samsunspor ile oynanacak yarı final maçından sonra Sörloth için Atletico Madrid yöneticileri ile görüşme gerçekleştirecek.