1.01.2026 21:05:00
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Christopher Nkunku'dan kötü haber!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan'ın teknik direktörü Massimiliano Allegri, Fransız oyuncu Christopher Nkunku'nun sakatlandığını açıkladı.

Adı Fenerbahçe ile anılan Christopher Nkunku ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Milan'ın Serie A'da oynayacağı Cagliari maçında yıldız oyuncunun sahada olmayacağı açıklandı.

Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Christopher Nkunku'nun ayak bileğindeki ağrı nedeniyle Cagliari maçı kadrosuna alınmadığını belirtti.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Alexander Sörloth'tan beklediği cevabı alamayan Fenerbahçe'nin rotasını Nkunku'ya çevirdiği, sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edilmişti.

14 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Bu sezon Milan'da 14 kez sahada yerini alan Fransız futbolcu, 3 gol atarken 2 asist yaptı.

