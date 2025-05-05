Ertuğrul Doğan açıklamıştı: Trabzonspor'da teklif gelen 5 futbolcu belli oldu!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı'nda 5 futbolcularına transfer teklifi geldiğini açıklamıştı. Bordo mavili ekipte transfer teklifi alan 5 futbolcu belli oldu.

Ertuğrul Doğan açıklamıştı: Trabzonspor'da teklif gelen 5 futbolcu belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 13:26

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz cumartesi günü bordo mavili kulübün mayıs ayı Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 5 futbolcularına transfer teklifi geldiğini açıklamıştı. 

Başkan Doğan "Şu an elimizdeki 5 oyuncuya ciddi teklifler var. Bunları inşallah satabiliriz, ciddi gelirler elde edebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ertuğrul Doğan'ın açıklamasında bahsettiği isimler netleşti. Yönetim kurulu, sezon sonunda bu teklifleri değerlendirmeye alacak. 

Haber detayında yer alan bilgilere göre; teklif alan isimler arasında Malheiro, Batagov, Salih Malkoçoğlu, Draguş ve Mendy öne çıkıyor.

Ayrıca Uğurcan Çakır, Zubkov ve Cham gibi oyuncuların da bu listeye dahil olabileceği belirtiliyor. 

Yönetimin, kulübün ekonomik yapısını rahatlatmak adına gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.


Etiketler: #trabzonspor #teklif #Ertuğrul Doğan

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