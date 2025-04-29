TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu!
Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. Açıklamaya göre Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının tarihi de netlik kazandı.
TFF, Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak maçların tarihlerini açıkladı.
Buna göre, Trabzonspor'un Galatasaray'ı ağırlayacağı müsabaka 10 Mayıs Cumartesi saat 19:00'da oynanacak.
Süper Lig'in 35. hafta programı şu şekilde:
9 Mayıs Cuma
20:00 Başakşehir - Fenerbahçe
20:00 Gaziantep FK - Alanyaspor
10 Mayıs Cumartesi
16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
16:00 Eyüpspor - Kasımpaşa
19:00 Trabzonspor - Galatasaray
11 Mayıs Pazar
16:00 Sivasspor - Bodrum FK
19:00 Göztepe - Hatayspor
19:00 Beşiktaş - Adana Demirspor
12 Mayıs Pazartesi
20:00 Kayserispor - Antalyaspor
Etiketler: #trabzonspor #galatasaray #süper lig
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