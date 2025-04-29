TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu!

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. Açıklamaya göre Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının tarihi de netlik kazandı.

TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:11

TFF, Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak maçların tarihlerini açıkladı.

Buna göre, Trabzonspor'un Galatasaray'ı ağırlayacağı müsabaka 10 Mayıs Cumartesi saat 19:00'da oynanacak.

Süper Lig'in 35. hafta programı şu şekilde:

9 Mayıs Cuma

20:00 Başakşehir - Fenerbahçe

20:00 Gaziantep FK - Alanyaspor

10 Mayıs Cumartesi

16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

16:00 Eyüpspor - Kasımpaşa

19:00 Trabzonspor - Galatasaray

11 Mayıs Pazar

16:00 Sivasspor - Bodrum FK

19:00 Göztepe - Hatayspor

19:00 Beşiktaş - Adana Demirspor

12 Mayıs Pazartesi

20:00 Kayserispor - Antalyaspor


Etiketler: #trabzonspor #galatasaray #süper lig

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