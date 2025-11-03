Ertuğrul Doğan'dan Andre Onana transferi açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan Kadırga TV canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşılaşması hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, "Taraftarımız gerçekten çok iyiydi. Galip gelebilirdik berabere bitti. gelişen bir takımız genç bir takımız zaman içinde daha iyi olacak" dedi.

Son derbi karşılaşmasında gözlemci ekiplerinin geldiğini açıklayan Ertuğrul Doğan, "Galatasaray karşılaşmasında Trabzonspor oyuncularını izlemek için resmi olarak 19 gözlemci ekibi geldi" ifadelerini kullandı.

"ONANA TRANSFERİ M ÜMKÜN DE ĞİL"

Onana transferinin mümkün olmadığını belirten Ertuğrul Doğan, "Onana gerçeği nedir? 1 yıl önce 70 milyon Euro'ya transfer edilen bir kaleciden bahsediyoruz. Üstelik yüksek bir maaşı var. Trabzonspor'un bu rakamları vermesi mümkün değil. Niye mümkün değil? Anlatayım. Rakiplerimizin sponsorları ve gelirleri çok yüksek, bizim ise değil. Biz kendimize bakarsak; formaları alan yok, locaları alan yok, kombine alan yok. Biz de buna göre davranmak zorundayız. Taşıma suyuyla değirmen bir yere kadar döner" sözlerini sarf etti.

"K İMSE 'İYİ MİSİN' DİYE SORMADI"

Yıllardır kimsenin yardımı olmadan devam ettiğini aktaran Doğan, "8 yıldır bu yükü tek başıma taşıyorum. Kimse bugüne kadar bana 'İyi misin' diye sormadı. Sağ olsunlar. Önemli değil. Bu yükü taşımaya devam edeceğiz. Ancak bu anlattıklarım gerçek" ifadelerini kullandı.