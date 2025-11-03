Trabzonspor maçında süre almamıştı... Okan Buruk'tan Ajax maçı öncesi Singo kararı!

Şampiyonlar Ligi’nde son iki maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, seriyi Ajax deplasmanında sürdürmek istiyor.

Evinde oynadığı iki maçta sırasıyla Liverpool ve Bodo/Glimt’i yenen sarı-kırmızılılar, Ajax’ı da mağlup edip puanını 9’a yükseltmenin peşinde.

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor’la oynanan derbinin ardından Ajax maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11’ini netleştirmeye başladı.

TRT Spor’da yer alan habere göre Galatasaray’ın Ajax’la oynayacağı maçta kalede Uğurcan Çakır yer alacak. Sakatlığını atlatan Wilfried Singo’nun ilk 11’e dönmesi ve savunma hattında değişiklik olması bekleniyor.

Buruk’un savunma hattını Singo, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs’tan oluşturmayı planladığı, Mario Lemina’yı de yeniden orta sahada görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.

Süper Lig’de son oynanan Trabzonspor maçında Sanchez kart cezası nedeniyle forma giyememişti. Singo ise sakatlığını atlatıp kadroya dahil edilse de süre almamıştı. Bu maçta stoperde Lemina görev yapmıştı.

Galatasaray’ın hücum hattının ise Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’den oluşmasının beklendiği aktarıldı.

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Ajax’a konuk olacağı maç 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 23.00’te başlayacak.