Eski hakemler Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Penaltı beklenilen pozisyonlar için net yorum

Trio ekibi, Süper Lig'deki Galatasaray-Trabzonspor derbisinin tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi. Trio'daki eski hakemler, Galatasaray ve Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonları da yorumladı.

Osimhen'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Futbol içinde olan bir pozisyon. Hakemin verdiği karar doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı son derece doğru. Çok ufak bir temas olsa da penaltı olacak kadar ağır bir müdahale yok.

Deniz Çoban: Bence de devam kararı doğru.

Gabriel Sara'nın eline gelen ve Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Oyuncunun genişletmiş olduğu sağ eline gelse pozisyon penaltı olacak ancak yakın mesafedeki eline geldiğinden dolayı penaltı değil. Benim için tartışılacak bir durum değil.

Bahattin Duran: Bence de penaltı değil. Sağ eline gelse penaltıdan bahsedebilirdik ancak sol eli doğal konumda devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Bence de devam kararı doğru.

Pina'nın eline gelen pozisyonda karar doğru mu?

Bahattin Duran: Burada topu uzaklaştırdıktan sonra kayarak elle oynuyor. Pozisyon ceza sahası dışında olduğu için penaltı değil. Ceza sahası içinde olsa da penaltı verilmezdi.

Bülent Yıldırım: Kesinlikle bir penaltı yok.

Bouchouari'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Kırmızı karttan bir şüphe yok. O ayağın orada olmaması gerekiyor.

Bahattin Duran: Hareket kırmızı kart. Hakemin verdiği kırmızı kart doğru.

Victor Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

Deniz Çoban: İlk başta penaltı çaldı zannettim çünkü Cihan Aydın böyle penaltı veriyor ama bu pozisyon korner.

Bahattin Duran: Penaltıdan bahsedilemez. Hakemin vücut dili çok yanlış sonra fark etti zaten. Eğilerek orayı göstermesi olmadı. Osihmen vurduktan sonra Trabzonsporlu oyuncuya temas ediyor. Köşe vuruşu olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Hakem köşe vuruşu mu kale vuruşu mu diye odaklanırken penaltı beklentisini düşünemeden hemen kale vuruşunu gösterdi, yanlış. Beklenti olduğunda önce burada bir şey yok dedikten sonra kale vuruşunu gösterse beklentiyi engellemiş olurdu. Zaten pozisyon da korner.