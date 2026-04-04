Ertuğrul Doğan'dan maç sonu sert çıkış: 'Kimse akıl vermeye kalkmasın'

4.04.2026 23:35:00
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray maçının ardından sert açıklamalarda bulundu. Doğan, "Kimse Trabzonspor’u yönetenlere veya taraftarlarına akıl vermeye kalkmasın. Herkesin haddini bilmesini rica ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sert açıklamalarda bulundu.

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

“Kimse Trabzonspor’u yönetenlere veya taraftarlarına akıl vermeye kalkmasın. Bizim aklımız bize fazlasıyla yeter. 70-80 yaşındaki teyzelerimiz bile, bu yorumları yapan bazı yorumculardan daha fazla futbol bilgisine sahiptir. Herkesin haddini bilmesini rica ediyorum.”

"DEFALARCA İSTİFAYA DAVET EDİLDİM"

Ben Trabzonspor Kulübü başkanıyım. Defalarca taraftarım tarafından istifaya davet edildim; bir kez kalkıp tek bir yorum yaptım mı? Taraftar bunu yapacak, bugün de bizi sevecek. Bu işin gerçeği bu. Bunu bilmeyenler burada olmayacak."

Okan Buruk'tan takımına eleştiri: 'İç saha ve deplasman arasındaki fark...' Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a yenildi. Teknik direktör Okan Buruk mağlubiyeti değerlendirdi.
Fatih Tekke'den galibiyet değerlendirmesi: 'Yanan bir ateş vardı, söndürdük' Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray galibiyeti sonra değerlendirmelerde bulunurken bordo-mavili takımla ilgili "Bir ateş vardı burada yanan, önce söndürdük, sonra limana çektik. Şimdi rüzgarla beraberiz" yorumunu yaptı.
Metin Öztürk maç sonu Trabzonspor'a tepki: 'Aldıkları puanlara seviniyorlarsa, sevinsinler!' Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor yönetimine sitem etti.