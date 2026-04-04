Ertuğrul Doğan'dan maç sonu sert çıkış: 'Kimse akıl vermeye kalkmasın'

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sert açıklamalarda bulundu.

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

“Kimse Trabzonspor’u yönetenlere veya taraftarlarına akıl vermeye kalkmasın. Bizim aklımız bize fazlasıyla yeter. 70-80 yaşındaki teyzelerimiz bile, bu yorumları yapan bazı yorumculardan daha fazla futbol bilgisine sahiptir. Herkesin haddini bilmesini rica ediyorum.”

"DEFALARCA İSTİFAYA DAVET EDİLDİM"

Ben Trabzonspor Kulübü başkanıyım. Defalarca taraftarım tarafından istifaya davet edildim; bir kez kalkıp tek bir yorum yaptım mı? Taraftar bunu yapacak, bugün de bizi sevecek. Bu işin gerçeği bu. Bunu bilmeyenler burada olmayacak."