Metin Öztürk maç sonu Trabzonspor'a tepki: 'Aldıkları puanlara seviniyorlarsa, sevinsinler!'

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından 2. başkan Metin Öztürk ateş püskürdü.

Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Yönetimler gelir geçer, camialar kalır. Trabzon camiası hem futbol kenti olmasıyla hem milliyetçiliğiyle gönlümüzde yer almıştır. Biz 2-3 gündür bir Trabzon yönetiminin anlamsız başlattığı kara propagandayla karşı karşıyayız! Maçtan önce Orhan Kaynak için pankartla çıktı. Allah rahmet eylesin. Trabzonspor ile ilişkimiz her zaman böyledir, farklı olması düşünülemez. Yönetimler gelir ve geçer. Trabzonspor futbol şehri olması ve milliyetçiliği ile hep gönlümüzde yer almıştır.

Trabzonspor yönetimi anlamsız şekilde kara propaganda başlattı. İki ay önce alınmış futbolcu ile ilgili kara propaganda yaptılar.

Uğurcan Çakır için kara propaganda yaptılar. Trabzonspor taraftarı ile alakası olmayan bir şekilde Uğurcan provoke edildi. Uğurcan olmasa, Milli Takım bu yaz ABD'ye gidemezdi! Bunu kimse unutmasın!"

"ÇİRKİNLİK, TRABZONSPOR YÖNETİMİNE YAKIŞMADI!"

"Çirkinlik, Trabzonspor Yönetimine yakışmadı! Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı! Yazıklar olsun! Aldıkları puanlara seviniyorlarsa, sevinsinler! Geldiğimizden beri küfür ediyorlar! Maç bitti statta kimse yok hala küfür ediliyor! Yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun! Küfürleri ses kısmadan verdi!