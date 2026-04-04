Cumhuriyet Gazetesi Logo
Metin Öztürk maç sonu Trabzonspor'a tepki: 'Aldıkları puanlara seviniyorlarsa, sevinsinler!'

4.04.2026 23:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor yönetimine sitem etti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından 2. başkan Metin Öztürk ateş püskürdü.

Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Yönetimler gelir geçer, camialar kalır. Trabzon camiası hem futbol kenti olmasıyla hem milliyetçiliğiyle gönlümüzde yer almıştır. Biz 2-3 gündür bir Trabzon yönetiminin anlamsız başlattığı kara propagandayla karşı karşıyayız! Maçtan önce Orhan Kaynak için pankartla çıktı. Allah rahmet eylesin. Trabzonspor ile ilişkimiz her zaman böyledir, farklı olması düşünülemez. Yönetimler gelir ve geçer. Trabzonspor futbol şehri olması ve milliyetçiliği ile hep gönlümüzde yer almıştır.

Trabzonspor yönetimi anlamsız şekilde kara propaganda başlattı. İki ay önce alınmış futbolcu ile ilgili kara propaganda yaptılar.

Uğurcan Çakır için kara propaganda yaptılar. Trabzonspor taraftarı ile alakası olmayan bir şekilde Uğurcan provoke edildi. Uğurcan olmasa, Milli Takım bu yaz ABD'ye gidemezdi! Bunu kimse unutmasın!"

"ÇİRKİNLİK, TRABZONSPOR YÖNETİMİNE YAKIŞMADI!"

"Çirkinlik, Trabzonspor Yönetimine yakışmadı! Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı! Yazıklar olsun! Aldıkları puanlara seviniyorlarsa, sevinsinler! Geldiğimizden beri küfür ediyorlar! Maç bitti statta kimse yok hala küfür ediliyor! Yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun! Küfürleri ses kısmadan verdi!

İlgili Konular: #galatasaray #metin öztürk #trabzonspor

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan takımına eleştiri: 'İç saha ve deplasman arasındaki fark...' Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a yenildi. Teknik direktör Okan Buruk mağlubiyeti değerlendirdi.
Yunus Akgün maç sonu yaşananları açıkladı: '17-18 yaşında bir çocuk ağza alınmayacak küfürler ediyor' Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, açıklamalarda bulundu.
Fatih Tekke'den galibiyet değerlendirmesi: 'Yanan bir ateş vardı, söndürdük' Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray galibiyeti sonra değerlendirmelerde bulunurken bordo-mavili takımla ilgili "Bir ateş vardı burada yanan, önce söndürdük, sonra limana çektik. Şimdi rüzgarla beraberiz" yorumunu yaptı.