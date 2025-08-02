Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ertuğrul Doğan: 'Nice yıllara, nice zaferlere'

Ertuğrul Doğan: 'Nice yıllara, nice zaferlere'

2.08.2025 09:18:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Ertuğrul Doğan: 'Nice yıllara, nice zaferlere'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün 58. kuruluş yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Trabzonspor'un yalnızca bir spor kulübü değil, inancın ve direnişin sembolü olduğunu vurgulayarak, daha güçlü bir gelecek için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un kuruluşunun 58'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Trabzonspor'un 2 Ağustos 1967'de bir şehrin "kalbinden doğarak" Karadeniz'in hırçın dalgalarına umutla karışan ve milyonların gönlünde taht kuran büyük bir sevdanın adı olduğunu vurguladı.

Trabzonspor'un kurulduğu ilk günden sadece spor kulübü değil inancın, emeğin, karakterin ve direnişin sembolü olduğunu kaydeden Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu büyük çatı altında kazanılan şampiyonluklar, Avrupa'da elde edilen zaferler, altyapımızdan yetişen nice genç yetenek, farklı branşlardaki başarılarımız ve hepsinden önemlisi yılmadan, yorulmadan kulübüne sahip çıkan milyonlarca taraftarımızla birlikte yazdığımız 58 yıllık bu büyük hikaye Türk spor tarihinde eşsiz bir yer edinmiştir. Bugün, Trabzonspor'umuzu ekonomik, sportif ve kurumsal anlamda daha güçlü bir geleceğe taşımak adına kararlılıkla çalışıyoruz. Bu vesileyle, kulübümüzün kuruluşunda emeği geçen, armamıza gönül verip katkı sunmuş tüm değerli isimleri saygı ve minnetle anıyor, onların açtığı yolda, aynı inanç ve azimle yürümeye devam ediyoruz. Nice yıllara, nice zaferlere."

İlgili Konular: #trabzonspor #Doğum günü #Ertuğrul Doğan

İlgili Haberler

Trabzonspor, Erzurum kampını tamamladı
Trabzonspor, Erzurum kampını tamamladı Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.
Saul Niguez'den Trabzonspor itirafı: 'Flamengo'nun teklifinden daha iyiydi ama...'
Saul Niguez'den Trabzonspor itirafı: 'Flamengo'nun teklifinden daha iyiydi ama...' Trabzonspor ile sözleşme imzalamanın kıyısından dönen Saul Niguez, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
Trabzonspor'a Tomas Rigo'dan kötü haber
Trabzonspor'a Tomas Rigo'dan kötü haber Orta saha transferi için Trabzonspor'un uzun zamandır ilgilendiği Tomas Rigo'ya İngiltere'den talip çıktı.