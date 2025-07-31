Saul Niguez'den Trabzonspor itirafı: 'Flamengo'nun teklifinden daha iyiydi ama...'

Trabzonspor, orta saha arayışları kapsamında Atletico Madrid'ten Saul Niguez'i kadrosuna katmak üzereyken transfer direkten dönmüştü.

Saul Niguez yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.

Türkiye'ye gelme kararını iptal edip Brezilya ekibi Flamengo'ya transfer olan futbolcu, "Trabzonspor'un teklifi Flamengo'nun teklifinden finansal olarak daha iyiydi. Ama durum karmaşıktı. Eşim hamileydi ve tek başıma gitmek zorunda kalacaktım. Sonunda ailemle birlikte farklı bir yol izlemeye karar verdik. Filipe Luis'in burada yedek kulübesinde olması, buraya gelmemde büyük bir etkendi. Onun varlığı benim için önemliydi" ifadelerini kullandı.