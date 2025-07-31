Cumhuriyet Gazetesi Logo
Saul Niguez'den Trabzonspor itirafı: 'Flamengo'nun teklifinden daha iyiydi ama...'

Saul Niguez'den Trabzonspor itirafı: 'Flamengo'nun teklifinden daha iyiydi ama...'

31.07.2025 15:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Saul Niguez'den Trabzonspor itirafı: 'Flamengo'nun teklifinden daha iyiydi ama...'

Trabzonspor ile sözleşme imzalamanın kıyısından dönen Saul Niguez, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Trabzonspor, orta saha arayışları kapsamında Atletico Madrid'ten Saul Niguez'i kadrosuna katmak üzereyken transfer direkten dönmüştü.

Saul Niguez yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.

Türkiye'ye gelme kararını iptal edip Brezilya ekibi Flamengo'ya transfer olan futbolcu, "Trabzonspor'un teklifi Flamengo'nun teklifinden finansal olarak daha iyiydi. Ama durum karmaşıktı. Eşim hamileydi ve tek başıma gitmek zorunda kalacaktım. Sonunda ailemle birlikte farklı bir yol izlemeye karar verdik. Filipe Luis'in burada yedek kulübesinde olması, buraya gelmemde büyük bir etkendi. Onun varlığı benim için önemliydi" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #trabzonspor #flamengo #Saul Niguez

İlgili Haberler

Trabzonspor'a transferi son anda iptal olmuştu: Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu!
Trabzonspor'a transferi son anda iptal olmuştu: Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu! Flamengo, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez'i bedelsiz olarak transfer etti. İspanyol oyuncu, Brezilya ekibi ile 3 yıllık kontrat imzaladı.
Trabzonspor'da Saul transferi durduruldu! 'Kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir'
Trabzonspor'da Saul transferi durduruldu! 'Kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir' Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Saul Niguez'in transferinin durdurulduğunu açıkladı.
Saul Niguez transferi iptal olmuştu: Fatih Tekke'den açıklama!
Saul Niguez transferi iptal olmuştu: Fatih Tekke'den açıklama! Süper Lig ekibi Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili ekibin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.