Ertuğrul Doğan: Şampiyonluktan sonraki süreci yönetmekte eksikliklerimiz oldu

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 12:30

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 12:30

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı ve Başkan Adayı Ertuğrul Doğan, "Bugün artık yeni bir sayfa açmanın, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmenin ve tüm kulvarlarda yarışacak kadro oluşturmanın zamanı." dedi.

Bordo-mavili kulübün Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunun ikinci günü, Ertuğrul Doğan'ın konuşmasıyla başladı.

Doğan, Trabzonspor'un sadece Trabzon'dan ibaret olmadığını belirterek, "Trabzonspor, efsane başkanımız Şamil Ekinci'nin de dediği gibi kökleri Trabzon'da, dalları bütün dünyaya yayılmış çınar ağacıdır. Bu ağacın gölgesinde bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu kürsüden dalları Mardin'e, Antalya'ya, Ağrı'ya, Niğde'ye, İstanbul'a, Urfa'ya, Artvin'e, Berlin'e, Paris'e, Tokyo'ya, New York'a, hatta Papua Yeni Gine'ye kadar uzanmış armaya sevdalı tüm bordo mavi yüreklere selam gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un bir spor kenti olduğunu, spor geçmişinin 1900'lü yıllara dayandığını ifade eden Doğan, "Bu köklü geçmiş 2 Ağustos 1967'de birleşerek Trabzonspor'umuzu kurmuştur. O tarihten itibaren ülkede futbol artık eskisi gibi olmayacaktı. Önce İkinci Lig şampiyonluğunu kazanan, ardından Anadolu ihtilalini gerçekleştirerek Birinci Lig şampiyonluğunu ilk kez İstanbul dışına taşıyan bu kadim şehrin çocukları, 56 yıldır alın teriyle başarı hikayeleri yazmış, tertemiz kupaları müzemize taşımıştır." diye konuştu.

"ELEŞTİRİLERE HAK VERİYORUZ"

Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyon başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Nisan 2018'de göreve geldiğimizde, kulübümüzün durumu ortadaydı. Finansal manada bitik durumdaydık. Hem ekonomimizi iyileştirmek hem de takımımızı yarışın içerisinde tutmak kolay olmadı. Zor yollardan geçtik ancak camiamızın da sonsuz desteğiyle engelleri aşmayı bildik. Yaklaşık 5 yıllık süreçte birbirinden değerli 4 kupayı müzemize koyduk. Bunlardan biri 10 yıl sonra gelen sekizinci şampiyonluğumuzun kupasıydı. Bu sezon eleştirilerinize hak veriyorum. Maalesef şampiyonluktan sonraki süreci doğru yönetmekte bazı temel eksikliklerimiz oldu. Bugün artık yeni bir sayfa açmanın, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmenin ve tüm kulvarlarda yarışacak kadro oluşturmanın zamanı."

"ANAHTAR CÜMLE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ"

Kısa, orta ve uzun vadede 5 yıllık makro plan hazırladıklarını vurgulayan Doğan, "Camiamıza detaylarını daha sonra açıklayacağız ancak özetlemek gerekirse yol haritamızın anahtar cümlesi sürdürülebilir ekonomidir. Orta vadede sonuç alacağımıza inandığımız sürdürülebilir ekonominin karşılığı kulübümüze gelir sağlayacak yeni projeler, takım bütçesini düşürmek, üreterek yarışacağımız altyapı organizasyonumuzu daha da sağlamlaştırmak ve scouting olacaktır. Bu hamlelerimizin olgunlaşmasını beklerken elbette Trabzonspor'umuz yarışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Doğan, kendisi ve yönetim kurulu arkadaşlarıyla atacakları her adımda şeffaflık sözü vererek, "Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde bilin ki Trabzonspor'umuz ayakları yere basan ve kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuşacaktır. Başarılarla dolu olması umuduyla yol hikayemize başlıyoruz. Camiamızın da dün olduğu bugün de desteğini esirgemeyeceğine inanıyoruz. Son olarak kongreye tek liste girdik ama görüyorum ki buradan tek yürek çıkıyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Doğan, kısa süre önce hayatını kaybeden efsanevi teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı ile aralarından ayrılan bütün değerlere de rahmet diledi.